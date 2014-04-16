俄罗斯在乌克兰东部的行动改弦易辙

路透乌克兰SLAVIANSK4月16日（记者 Thomas Grove） -俄罗斯出兵克里米亚和本周乌克兰东部发生的事件有重要差异，暗示俄罗斯可能调整了方案，寻求不同的结果。

在克里米亚，数千俄罗斯官兵已经驻扎在从乌克兰租赁的海军基地内；而在乌克兰东部，没有明显迹象显示俄罗斯部署了大量部队。

在乌克兰东部的城镇，亲俄武装反对派占领政府大楼，并升起了俄罗斯国旗。一些武装分子对记者自称“俄罗斯族”，但这不能说明他们是乌克兰哪里的公民。

他们似乎是非正规军军人。一些人向乌克兰士兵自称为俄罗斯军人，但俄罗斯予以否认。

即使俄罗斯与乌克兰东部发生的事件有关，俄罗斯也会保持距离，吞并可能不是俄罗斯的目的。乌克兰和西方指责其与乌克兰东部发生的事件有关，俄罗斯予以强烈否认。

与顿涅茨克和卢甘斯克不同，俄罗斯能够轻易切断乌克兰对克里米亚的支援，而且当地居民支持俄罗斯控制克里米亚的可能性更大。克里米亚在苏联时代是俄罗斯领土，1954年被送给乌克兰。

一名美国国防官员匿名表示，分裂主义分子身穿俄罗斯制服，但没有证章，美国不确定他们的身份。

“他们的行为很像克里米亚的分裂主义分子，但完全不清楚他们的身份。与他们的身份相比，我们对他们的行为更加担忧。”这名官员说道。

和克里米亚一样，俄罗斯称乌克兰东部的武装人员是害怕乌克兰当局的当地人。俄罗斯否认通过特工和特种部队向抗议者提供资金和协助。

尽管俄罗斯的否认和武装人员制服上的证章被取下都无法影响对其上个月出兵克里米亚的指责，俄罗斯的行为似乎是在避免俄罗斯军队明显地出现在乌克兰东部地区。

俄罗斯可能希望避免公开的行动，与克里米亚不同，在乌克兰东部地区俄罗斯军队只能越过边境，而这可能激起西方的强烈不满。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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