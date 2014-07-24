俄国防部否认击落乌克兰战机的导弹从俄境内发射--报导

朝鲜称拘留了一名试图颠覆朝鲜政权的美国公民

路透首尔5月3日 - 朝鲜周三表示，其4月底拘留的一名美国男子，是以从事“敌对行为”为由被扣留的。 朝鲜中央通讯社称，这名名为Kim Sang Dok的美国人，是在平壤机场被以从事“颠覆朝鲜的敌对犯罪行为”为由遭到逮捕。 朝中社称，执法当局目前正在对罪行进行调查。这名美国人Kim似乎就是朝中社4月22日所说的被拘留的美国公民。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)