俄国防部否认击落乌克兰战机的导弹从俄境内发射--报导

英国脱欧事务大臣称英国不会为退欧先付1,000亿欧元
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透莫斯科7月24日 - 国际文传电讯社引述俄罗斯国防部官员报导称，俄国防部否认乌克兰安全委员会的声明，该声明称击落两架乌克兰战机的导弹从俄境内发射。
“乌克兰官方此举是为了误导公众，转移对马航的波音777客机坠毁灾难的注意力，他们幻想的故事都可以收入军事格言集锦了，”这位没有具名的消息人士称。
乌克兰安全委员会周三表示，初步信息显示，在乌克兰东部击落两架乌政府战机的导弹从俄境内发射。(完)
(编译 朱晓军; 审校 李春喜)
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路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透首尔5月3日 - 朝鲜周三表示，其4月底拘留的一名美国男子，是以从事“敌对行为”为由被扣留的。 朝鲜中央通讯社称，这名名为Kim Sang Dok的美国人，是在平壤机场被以从事“颠覆朝鲜的敌对犯罪行为”为由遭到逮捕。 朝中社称，执法当局目前正在对罪行进行调查。这名美国人Kim似乎就是朝中社4月22日所说的被拘留的美国公民。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透联合国5月2日 - 外交人士称，美国正就联合国安理会对朝鲜多次发射弹道导弹作出何种回应与中国进行协商，其中包括实施制裁。安理会通常会在声明中谴责发射弹道导弹的行为。