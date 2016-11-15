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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 01:58 BJT

标题新闻：俄罗斯总统普京失去对经济部长乌柳卡耶夫的信任，将其撤职-克里姆林宫发言人

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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