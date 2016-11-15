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时事要闻 | 2016年 11月 15日 星期二 09:43 BJT

俄经济发展部长被拘押 因涉嫌受贿为俄油收购活动开绿灯

路透莫斯科11月15日 - 俄罗斯调查委员会周二称，已拘押经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)，因其涉嫌受贿200万美元，为俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)收购巴什基尔国家石油(Bashneft)(BANE.MM)的50%股份开绿灯。

该委员会称调查将很快提起诉讼。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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