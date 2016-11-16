俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫遭普京撤职 因涉嫌受贿

路透莫斯科11月15日 - 俄罗斯总统普京周二解除经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)职务，因有指控称乌柳卡耶夫向俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)索贿200万美元。

乌柳卡耶夫一案可能预示普京的盟友、俄油执行长谢琴(Igor Sechin)，与抵制俄油收购更多国有资产的俄政府官员出现对峙。这可能使俄罗斯在2018年总统大选之前发生内斗。

乌柳卡耶夫在法庭上拒绝认罪。莫斯科一法院此前裁定乌柳卡耶夫应被软禁两个月至1月15日。

俄罗斯调查委员会表示，乌柳卡耶夫以索贿作为交换，批准俄油以50亿美元收购中型油企Bashneft(BANE.MM)的部分股份。

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov对记者表示，普京已经解除乌柳卡耶夫的职务。(完)