俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫遭普京撤职 因涉嫌受贿

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透莫斯科11月15日 - 俄罗斯总统普京周二解除经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)职务，因有指控称乌柳卡耶夫向俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)索贿200万美元。
乌柳卡耶夫一案可能预示普京的盟友、俄油执行长谢琴(Igor Sechin)，与抵制俄油收购更多国有资产的俄政府官员出现对峙。这可能使俄罗斯在2018年总统大选之前发生内斗。
乌柳卡耶夫在法庭上拒绝认罪。莫斯科一法院此前裁定乌柳卡耶夫应被软禁两个月至1月15日。
俄罗斯调查委员会表示，乌柳卡耶夫以索贿作为交换，批准俄油以50亿美元收购中型油企Bashneft(BANE.MM)的部分股份。
克里姆林宫发言人Dmitry Peskov对记者表示，普京已经解除乌柳卡耶夫的职务。(完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。