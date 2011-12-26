分析：普京欲建欧亚联盟 俄邻国不买账

路透莫斯科12月22日电（记者 Elizabeth Piper）---在普京眼里，欧亚联盟或能与中国及美国相抗衡，范围可从波兰边界延伸至太平洋海岸，并可重新联合至少部分的前苏联版图。

据普京称，欧亚联盟可弥补20年前苏联解体带来的潜在损失，并可将志趣相投的国家团结在一起，抵御来自西方或中国的任何干涉。

但因具体细节欠缺，且迄今只有俄罗斯、哈萨克斯坦及白俄罗斯签订条约，评论人士称，这一工程是普京在明年3月总统大选前打造的又一"宏伟构想"。

独立政治分析人士欧列希金（Dmitry Oreshkin）称："尽管普京强调，这（欧亚联盟）并非苏联，但成立人人敬畏且因此受到尊重的伟大政府构想，还是受到大多数选民的欢迎。"

"（欧亚联盟）是非常美好的选前童话，但却永远不会实现。"

普京自1999年成为总理并在2000年被选为总统以来，就利用民众对过去美好时光的怀念，试图重新团结前苏联的加盟共和国。

他2005年曾表示，苏联解体是"20世纪最大的地缘政治灾难"，且不避讳向外表露他想恢复对前苏联加盟共和国进行帝国统治的愿望。

独联体问题研究所所长扎图林（Konstantin Zatulin）称："很显然，俄罗斯的利益、以及它和该地区其他国家对过去的回想，都需要一个联盟来联合他们的优势。"

欧亚联盟并非新的构想。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）早在十几年前就设计出这一构想，当前这一构想也是关税同盟的延伸。关税同盟由普京主导，成员国为俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦，但前苏联的第三大经济体--乌克兰却拒绝加入。

普京称，欧亚联盟效仿的是欧盟，并承诺联盟内劳工可自由流动且贸易自由，以推动工业发展。联盟设想最终将采用统一货币，总部将设在莫斯科。

吉尔吉斯斯坦表示愿意加入，塔吉克斯坦据悉正在考虑，这样一来，俄罗斯的东侧可被覆盖，但从经济价值上看，收获甚微。

经济学人信息部（Economist Intelligence Unit）近期发布报告称："尽管普京否认试图再造前苏联，但普京将加强与独联体国家关系作为政策重点的做法，值得注意。"

但是没有乌克兰的加入，该联盟就失去了原计划中的多数欧洲版图。乌克兰想加入欧盟。

扎图林说："白俄罗斯是需要加入的，因其处於俄罗斯的西侧。若我们想成为欧洲的一部分，那麽还得设法与白俄罗斯及乌克兰合作。"

一些政治专家称，普京正面临大规模的抗议活动、以及要求他下台的呼声，欧亚联盟就成为他的一个"宏伟构想"，他可能借此进一步转移民众对国内问题的注意力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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