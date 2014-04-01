俄罗斯情势不稳可能导致资本流入拉丁美洲

路透巴西萨尔瓦多3月31日 -分析师称，墨西哥和巴西等主要拉丁美洲经济体准备好迎接逃离俄罗斯的短期资本，因投资者担心俄罗斯地缘政治动荡及经济衰退。

这一资本流入料不足以对这些国家的汇率产生持久影响，但已引发市场议论，并成为本周末美洲开发银行年会上的讨论议题。

穆迪资深拉丁美洲分析师Mauro Leos在美洲开发银行会议间隙对路透表示，”基于我们欧洲分析师言论所得到的暗示是，逃离俄罗斯的一些资金可能将来到拉丁美洲地区。“

Leos的讲话响应了巴西本地分析师的言论，后者将近期巴西雷亚尔兑美元涨势部分归因于资本自俄罗斯流入。

但他强调称，这可能只是“短时、意义不太重大的现象”，“资本流入规模和本币升值幅度不太大。”

由于西方大国对俄罗斯吞并克里米亚进行制裁，许多投资者将资金撤离俄罗斯，这可能会导致俄罗斯经济陷入衰退。高盛近期预计，今年从俄罗斯流出的资本规模可能将达到1,300亿美元，是2013年流出量的两倍。

分析师称，在拉丁美洲，巴西和墨西哥是这一资本流入的主要目的地。

穆迪分析师Leos称，这些资本流动可能来去匆匆。”所以更像以小时计算，甚至都不是以天计算。拉丁美洲地区不会因为俄罗斯而有所不同。“(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。