《焦点》前苏联时代工业巨头衰落 折射俄罗斯经济窘境

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯叶卡捷琳堡6月25日(记者 Jason Bush) - 里夫希茨（Viktor Livshits）永远忘不了1945年5月9日，因为这天他第一次看到了Uralmash，这是一家生产坦克和其他重型机械设备的大型工厂。几十年来，重型机械是俄罗斯工业实力的象征。

他回忆道：“我当时站上一辆坦克。广场上到处是人。然后我父亲带我去了工厂，一路看到许多坦克和枪炮。”

那天是苏联庆祝战胜纳粹德国的日子，当时里夫希茨才4岁。他后来追随父亲的轨迹，在Uralmash度过了半个世纪。

现年73岁的里夫希茨已退休，正推动拯救这家曾经名闻遐迩的工厂。因俄罗斯经济低迷，加之西方因乌克兰危机而对俄罗斯实施制裁，严重影响到俄罗斯的工业中心。

Uralmash的故事在很多方面折射出整个国家的变迁。Uralmash是1990年代私有化浪潮中最先被出售的大型企业之一，但在2000年代普京执政时实际上又被收归国有。

工厂门口挂着一个海报，上面写着：“工厂与国家共命运！”，并配有一张体现该厂81年辉煌历史的拼贴照片。

这唤醒人们的往日记忆。在Uralmash鼎盛时期，俄罗斯多数重型机械出自该厂，包括石油钻井平台、大型电动涡轮以及大型采矿挖掘机等。

但经历多年来市场消失和设备过时的困境后，Uralmash目前在苦苦挣扎。

**挽救Uralmash**

当被问到究竟哪里出错了，多数当地人会追溯到很久前，他们常常会谈到前苏联领导人戈尔巴乔夫的改革，以及叶利钦时代“疯狂的”私有化。

这是个复杂的长篇故事，其中还牵涉到为所欲为的商业寡头、黑帮杀手和克里姆林宫的谋划。

Uralmash近期到了紧要关头，这促使工厂的元老、员工和当地的同情者发起一场“拯救”这家工厂的运动，与此同时，这也是普京第三届总统任期的一个时代特征。

面对西方加大制裁的威胁，俄罗斯官方预计今年经济仅增长0.5%。

这对Uralmash绝对是坏消息。Uralmash现在虽然不再生产坦克，但依然生产采矿设备、石油钻探设备等，主要服务于俄罗斯市场，也有部分出口。

一位名叫亚历山大（Alexander）的员工说：“他们已经毁了Uralmash。”

对于像里夫希茨这样的工厂元老而言，Uralmash从当初苏联时期的辉煌沦落到现在，是国家的耻辱。

他说：“对这样的一家工厂来说，这太不像话了。为什么这家工厂重要？在当初苏联卫国战争时期，参战的四分之一坦克要么是Uralmash生产的，要么就是采用了Uralmash的装甲。那可是2.5万架坦克！”

他指出，苏联解体前，该工厂每年产量33万吨，而今年产量预计仅为1.3万吨左右，员工数量也从苏联时期的5万人左右减少到了现在5千人左右。

Uralmash管理层拒绝接受采访，但斯维尔德洛夫斯克(Sverdlovsk)地区的一名共产党议员多罗金(Pavel Dorokhin)称，约3.5万个岗位依赖向Uralmash提供零部件。

他说：“再算上老婆孩子，一共就是10万人。若该工厂完全关闭，会引发社会动荡。”

怪谁？

叶卡捷琳堡许多人将Uralmash的败落归咎于富豪本度基泽（Kakha Bendukidze），他在1990年代私有化浪潮中低价收购该工厂。

本度基泽后来在格鲁吉亚领导经济改革，最近又被乌克兰新总统波罗申科任命为经济顾问。

2000年不明枪手杀害了Uralmash的负责人贝洛年科（Oleg Belonenko）。有种说法将此事归咎于当地一个名称亦为Uralmash的黑帮团伙，称其试图向该工厂勒索钱财。

里夫希茨称：“这起谋杀案后，没人想当工厂负责人，免得落个被子弹击中头部的下场。本度基泽也不敢再来了。”

本度基泽2006年把这家工厂卖给了Gazprombank，因该银行为政府间接控制，因此人们认为该工厂相当于收归国有了。

Gazprombank未回复路透提出的问题。

独立分析人士称，这家工厂的所有权和管理层变迁确实导致问题恶化，但Uralmash难以自我改造、适应市场经济，因此面临巨大挑战本来就在所难免。

当地经济学家塞尔叶宁（Konstantin Selyanin）说：“这家工厂是1930年代建立的，当时的经济跟现在完全不同，是计划经济。”

“对许多企业而言，重整需要巨大投资，而民间投资者没有这样的财力。”

俄罗斯经济持续放缓，且民间力量未能有效推动经济，因此人们越来越倾向于将问题归咎于不加约束的市场资本主义，重又倾向于强化政府在经济中的作用。

Gazprombank正试图重新收购已被出售的Uralmash分支，试图重建Uralmash，而许多推动Uralmash重现昔日辉煌的人亦对该银行寄予厚望。

但塞尔叶宁则认为，Uralmash藉由Gazprombank重又实现国有化，标志着普京领导下、俄罗斯市场改革倒退的大趋势。

塞尔叶宁说：“Uralmash的问题很好地反映出过去七八年经济模式的整体问题，这种模式侧重于国企和打造国家领军企业。目前为止，这种模式不太成功。”（完）