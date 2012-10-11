俄罗斯称不再与美续签武器削减协议

俄罗斯媒体周三援引该国副外交部长里亚布科夫(Sergei Ryabkov)的话称，在俄罗斯与美国关於削减核武器及化学武器的协议明年到期後，俄方将不再与美方续签。此举将令两国关系“重置”的前景蒙受阴霾。该协议於1991年签署，已续签过两次。图为资料图片。路透