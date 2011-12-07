俄罗斯称美国对杜马选举的批评"不可接受"

路透莫斯科12月6日电---俄罗斯周二驳斥了美国对其国家杜马选举的抨击，表示相关评论是"不可接受的"，并敦促美国保持克制，未来不再发出类似的"敌意攻击"。

美国政府表示，对俄罗斯杜马选举中的行为感到严重关切。普京所在的统一俄罗斯党支持率下滑，只在杜马选举中赢得小幅优势。

美国国务卿希拉里周二早些时候表示，俄杜马选举既不自由也不公平。

数以千计的俄罗斯人周一在莫斯科举行示威活动，抗议杜马选举中的操纵选票行为，并要求结束普京的统治。周二亦发生类似抗议活动，但规模相对较小。

俄外交部发表声明称："令人遗憾的是，华府坚守过时的成见和标签，甚至未曾尝试了解选民中都发生了什麽。"该声明称白宫、希拉里和美国国务院的评论都是"不可接受的"。

"我们希望，未来美方能保持克制，不再发出类似的敌意攻击，维护两国整体双边关系的积极发展。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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