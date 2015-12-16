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时事要闻 | 2015年 12月 16日 星期三 16:50 BJT

俄罗斯称与美国在叙利亚危机上仍存在严重分歧

路透莫斯科12月16日 - 俄罗斯外交部发言人Maria Zakharova周三称，俄罗斯与美国对解决叙利亚危机的方式仍存在严重分歧。

她还表示，俄罗斯外长拉夫罗夫计划周五参加在纽约举行的叙利亚危机国际会议。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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