俄罗斯指责美国歧视俄记者

路透莫斯科3月14日 -俄罗斯周五指责美国不允许俄罗斯记者参加美国总统奥巴马和乌克兰总理的新闻发布会，称这是不可接受的歧视行为。

“俄罗斯记者未被允许参加3月12日美国总统奥巴马和现任乌克兰‘政府’首脑A.Yatseniuk举行的新闻发布会，我们认为这种做法是不可接受的，是歧视性的，”俄罗斯外交部发言人AlexanderLukashevich在声明中称。

“特别爱说言论自由和记者权利的美国人自己似乎不准备遵守这些原则，喜欢只与‘批准的’媒体合作，宣传‘特定的’消息。”

Lukashevich并未提供俄罗斯记者被拒绝参加该新闻发布会的细节或证据。

Lukashevich指出，美国当局不愿面对“没有事先写好的尴尬问题”，包括有关乌克兰极右翼领导人DmytroYarosh的“罪行”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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