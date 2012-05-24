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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 24日 星期四 10:08 BJT

俄试射新远程导弹 向美国发出警告

俄罗斯国防部称，该国周三试射一枚新型远程导弹，这枚洲际弹道导弹从普列谢茨克基地成功发射，弹头命中太平洋沿岸堪察加半岛目标。这是俄罗斯对美国在欧洲部署导弹防御系统发出的最新警告。

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