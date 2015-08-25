俄外长称美国释放出希望修复两国关系的信号

俄罗斯外长拉夫罗夫周一称，美国一直在释放希望开始修复美俄关系的“信号”。去年美国和欧盟对俄罗斯实施经济制裁，因克里米亚被并入俄罗斯以及俄罗斯支持乌克兰东部的叛军。俄罗斯否认武装乌克兰叛军，并对西方国家实施反制裁措施。拉夫罗夫明确表示，俄罗斯对进一步对话持开放态度，但不会“乞求”改善关系。路透