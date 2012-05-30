普京顾问试图打消美俄关系恶化担忧

路透莫斯科5月29日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯总统普京此前发表反美言论，并表示将缺席八国集团（G8）峰会，普京高级顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）周二试图打消各方有关美俄关系恶化的印象。

普京本月拒绝了美方G8峰会邀请，谴责美国官员在俄总统大选期间，干涉俄罗斯内政。各方因此担忧，普京再度就任俄总统後或意味着美俄关系陷入新一轮僵局。

乌沙科夫在有关普京近期外交行程的吹风会上告诉记者：“弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇（普京）将积极发展稳定、顺畅及具有建设性的美俄关系。”

前俄驻美大使乌沙科夫称：“重要的是，白宫也要有这一决心。”

未来两周，普京将访问前苏联邻国、柏林、巴黎和北京，正式回归俄外交政策前沿。

乌沙科夫称，普京和美国总统奥巴马互致长信，交换各自对双边关系和全球政策的看法。

美俄在一系列外交政策问题上存在分歧。周二，俄外交部发言人称，美国就伊朗核项目对後者实施制裁，如果俄方公司受到影响，将破坏美俄关系。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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