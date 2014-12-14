俄罗斯称若美国实施新制裁 将采取反制措施

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透莫斯科12月13日 - 俄罗斯副外交部长Sergei Ryabkov周六表示，若美国就乌克兰危机对俄实施进一步制裁，俄罗斯将采取反制措施。
美国国会已经准备好制裁俄罗斯军工企业以及投资于该国高科技项目的投资者，不过美国总统奥巴马尚未签署相关议案成为法律。
“我们不会让这个问题不了了之，”国际文传电讯社引述Ryabkov的话称。他没有详述俄政府会采取何种反制措施。
由于俄罗斯在今年3月吞并乌克兰克里米亚地区，而且支持乌克兰东部亲俄叛军，俄美关系已经跌至冷战以来的低谷。
西方表示，已掌握有力证据证明俄罗斯为乌克兰叛军提供武器，并与欧盟一道针对俄罗斯个人和大企业实施了多轮经济制裁。不过俄罗斯迄今一直坚决否认这一指责，并且限制从一些西方国家进口食品作为报复措施。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。