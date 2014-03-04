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时事要闻 | 2014年 3月 4日 星期二 17:31 BJT

若俄罗斯遭制裁 美国恐面临严重后果--俄官员

路透莫斯科3月4日 -俄罗斯克里姆林宫一名幕僚周二表示，如果美国因乌克兰问题而制裁俄罗斯，可能迫使俄罗斯停止将美元作为储备货币，并拒偿美系银行的任何贷款。

克里姆林宫顾问Sergei Glazyev并称，如果华府冻结俄罗斯企业和个人的帐户，俄将建议美国公债的所有持有人出脱美债。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

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