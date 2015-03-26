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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 26日 星期四 10:21 BJT

俄罗斯称新版美国国家安全战略反俄色彩浓厚

俄罗斯联邦安全会议周三抨击最新的美国国家安全战略“反俄”，美国战略中将俄罗斯入侵乌克兰列为最迫在眉睫的威胁之一。俄联邦安全会议称，与2010版不同，新版美国国家安全战略“反俄立场一目了然，描黑俄罗斯。”俄联邦安全会议称，新版美国国家战略付诸实施，将对俄罗斯造成威胁。路透
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