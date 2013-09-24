俄美叙利亚问题谈判不顺--俄副外长

路透莫斯科9月24日 - 俄罗斯外交部副部长里亚布科夫周二称，俄罗斯和美国关于叙利亚冲突的谈判进展不顺，俄罗斯担忧达成的化学武器协议可能只会推迟美国采取军事行动。

“不幸地是，有必要注意到与美方的接触并不非常顺利……情况并没有向应该的方向发展，”里亚布科夫在议会说道。