俄美叙利亚问题谈判不顺--俄副外长

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透莫斯科9月24日 - 俄罗斯外交部副部长里亚布科夫周二称，俄罗斯和美国关于叙利亚冲突的谈判进展不顺，俄罗斯担忧达成的化学武器协议可能只会推迟美国采取军事行动。
“不幸地是，有必要注意到与美方的接触并不非常顺利……情况并没有向应该的方向发展，”里亚布科夫在议会说道。
他表示，美国官员“总是说惩罚叙利亚的计划仍有效。我们从这些话中得出某些结论，猜测违反国际法的侵略风险只是被延迟，并未完全消除。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)