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时事要闻 | 2013年 9月 24日 星期二 17:30 BJT

俄美叙利亚问题谈判不顺--俄副外长

路透莫斯科9月24日 - 俄罗斯外交部副部长里亚布科夫周二称，俄罗斯和美国关于叙利亚冲突的谈判进展不顺，俄罗斯担忧达成的化学武器协议可能只会推迟美国采取军事行动。

“不幸地是，有必要注意到与美方的接触并不非常顺利……情况并没有向应该的方向发展，”里亚布科夫在议会说道。

他表示，美国官员“总是说惩罚叙利亚的计划仍有效。我们从这些话中得出某些结论，猜测违反国际法的侵略风险只是被延迟，并未完全消除。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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