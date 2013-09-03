俄称美派战舰前往叙利亚周边加剧紧张情势

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透莫斯科9月3日 - 俄罗斯周二指责美国向叙利亚周边派遣战舰，称这样的部署可能加剧紧张情势。
“美国施加的压力引发特别的担忧，”塔斯社援引俄罗斯国防部官员Oleg Dogayev的话报道称。
Dogayev指出：“向叙利亚周边海域派遣携带巡航导弹的军舰对该地区局势有负面影响。”
目前地中海地区有五艘美国驱逐舰和一艘两栖战舰，为美国可能对叙利亚实施的巡航导弹打击做准备。美国官员称，“尼米兹”号航空母舰战斗群周一抵达红海。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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