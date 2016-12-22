克里姆林宫称俄美两国之间的所有对话几乎都已中断--俄新社

路透莫斯科/华盛顿12月21日 - 俄罗斯政府周三称，俄美之间的所有沟通渠道几乎都已冻结，但美国国务院反驳了这一说法。

据俄新社，克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，俄罗斯不期望美国新政府能很快放弃扩大北大西洋公约组织(NATO)的举动，俄方与美方的所有沟通几乎都已中断。

美国的盟友担心，总统当选人特朗普或许会在俄罗斯与北约紧张关系加剧之时停止为北约提供资金。俄罗斯曾表示，为应对北约扩张，俄罗斯或将采取反制措施。

“与美方在各个级别的对话几乎均已冻结，”俄新社援引Peskov的话报导称。“我们彼此不进行沟通，或者进行最低限度的沟通。”

美国国务院发言人John Kirby很快反驳了Peskov的说法。

“很难搞清楚此番言论究竟有什么含义，但(美国)与俄方在诸多问题上仍保持着外交接触，”Kirby在电邮声明中称。“我们在其中许多问题上与俄方存在明显分歧，这一点众所周知，但对话并未中断。”(完)