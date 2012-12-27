俄罗斯议会上院通过美国人领养俄儿童禁令

路透莫斯科12月26日（记者 Steve Gutterman/Alissa de Carbonnel） - 俄罗斯一项禁止美国人领养俄儿童的法案获得联邦议会最终批准，周三提交普京签字。该法案旨在报复美国的一项对被控侵犯人权的俄罗斯人进行惩处的法案。

普京曾强烈暗示，他将签署该法案。该法案还将取缔一些接受美国资助的非政府组织，并对被控侵犯俄罗斯人权利的美国人实施签证禁令和资产冻结。

俄罗斯联邦议会上院——联邦委员会全体通过该法案。该法案令美俄关系蒙阴，并激怒俄罗斯自由主义者，他们称立法者拿儿童的生命玩政治游戏。

叙利亚问题、俄罗斯政府对待反对派的方式以及对国内社会组织的限制等问题已经影响美俄关系。

包括俄外长拉夫罗夫和副总理戈洛杰茨在内的一些高官对该法案提出指责，戈洛杰茨警告称，该法案可能违反一项关于儿童权利的国际公约。

拉夫罗夫上周曾表示，该禁令是“错误的”，俄罗斯应该支持一个11月1日生效的双边协议，该协议能增强对美国人所领养儿童的监控。

但是拉夫罗夫看起来已经让步。俄罗斯外交部官员周三称，该法案不违反1989年通过的《儿童权利公约》，俄罗斯将采取措施终止上述双边协议。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。