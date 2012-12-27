俄罗斯议会通过美国人领养俄儿童禁令

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月26日 - 俄罗斯一项禁止美国人领养俄儿童的法案获得联邦议会最终批准，周三提交普京签字。该法案旨在报复美国一项对被控侵犯人权的俄罗斯人进行惩处的法案。
普京曾强烈暗示，他将签署该法案。该法案还将取缔一些接受美国资助的非政府组织，并对被控侵犯俄罗斯人权利的美国人实施签证禁令和资产冻结。
俄罗斯联邦议会上院——联邦委员会全体通过该法案。该法案令美俄关系蒙阴，并激怒俄罗斯自由主义者，他们称立法者拿儿童的生命玩政治游戏。
叙利亚问题、俄罗斯政府对待反对派的方式,以及对国内社会组织的限制等问题,已经影响美俄关系。
包括俄外长拉夫罗夫和副总理戈洛杰茨在内的一些高官对该法案提出指责，戈洛杰茨警告称，该法案可能违反一项关于儿童权利的国际公约。
拉夫罗夫上周曾表示，该项禁令是“错误的”，俄罗斯应该支持一项11月1日生效的双边协议，该协议能增强对美国人所领养儿童的监控。
但是拉夫罗夫看起来已经让步。俄罗斯外交部官员周三称，该法案不违反1989年通过的《儿童权利公约》，俄罗斯将采取措施终止上述双边协议。（完） (编译：李富强 发稿：张家伟)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI