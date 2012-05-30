俄罗斯再次严厉批评美驻俄大使

2012年5月25日，美国驻俄罗斯大使麦克福尔在莫斯科一个会议上。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科5月29日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯第三次严厉谴责美国驻俄罗斯大使麦克福尔（Michael McFaul）。他担任该职位仅五个月时间。此前他曾表示，俄罗斯通过向吉尔吉斯斯坦行贿，试图将美军驱逐出一个空军基地，并在关键问题上进行暗中交易。

俄罗斯外交部对麦克福尔周五在一所大学演讲时发表的评论感到“极端困惑”，称其“严重超越外交礼节的界限，等同于故意扭曲俄罗斯与美国之间对话的很多方面”。

麦克福尔是美国总统奥巴马“重启”与俄罗斯关系的关键人物。小布什当政时期，俄美关系日益紧张，并在2008年俄罗斯发动对格鲁吉亚的战争後触及低点。

但是直言不讳的麦克福尔自从1月份到任後即不断遭遇指责。此前不久普京曾指责美国鼓动反对他统治的抗议。

麦克福尔表示，俄罗斯向吉尔吉斯斯坦行贿，目的是让吉当局将美军从一个基地中驱逐出去。美军使用该基地来支持阿富汗行动。他所指的是2009年一笔20亿美元的贷款，当时很多分析人士持有此看法。

麦克福尔在发表此番言论前曾表示，不善外交辞令，并半开玩笑似地说美国也曾贿赂过，但是金额要“少约10倍”。

俄罗斯外交部在周一晚些时候发表声明称，麦克福尔“（比俄罗斯）更清楚美国政府贿赂过谁”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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