俄称美若通过“马格尼茨基法案” 俄将强硬回应

特朗普与杨洁篪短暂会面 讨论双边合作等议题
路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周一首次与中国高级官员进行面对面的会谈，白宫称这是双方讨论共同关心的安全议题、并可能安排与中国国家主席习近平见面的一次机会。
路透莫斯科/华盛顿11月15日电---俄罗斯周四称，若美国国会通过针对俄罗斯的“不友善的、挑衅性的”立法，俄罗斯将作出强硬回应。此项法案旨在对美国视作违反人权的俄罗斯官员进行惩罚。
此项法案要求美国政府对与俄反腐律师马格尼茨基（Sergei Magnitsky）之死有关的俄罗斯官员拒发签证。马格尼茨基2008年因涉嫌逃税和欺诈被捕，2009年死於狱中。克里姆林宫人权委员会曾表示，他可能是被殴打致死。
俄罗斯外交部称，若美国国会通过此项法案，俄美关系必将受到负面影响。
俄外交部发言人卢卡谢维奇（Alexander Lukashevich）称：“我们必须做出回应、强烈回应，具体回应取决於此项不友善的、挑衅性的法案最终版本如何。”
美国众议院议员对俄方警告淡然置之，周四以243-164的投票结果通过决定，将该法案纳入延长对俄罗斯永久正常贸易关系（PNTR）的系列法案。
众议院料於周五在共和党与民主党双方的支持下通过上述系列法案。
马格尼茨基案被西方国家视作俄罗斯腐败、以及践踏异见人士的象征。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周一首次与中国高级官员进行面对面的会谈，白宫称这是双方讨论共同关心的安全议题、并可能安排与中国国家主席习近平见面的一次机会。
路透首尔2月27日 - 韩国立法者收到情报机构消息称，朝鲜领导人金正恩长兄金正男之死是由朝鲜国家安全部和外交部组织策划。 情报机构称，八名朝鲜嫌疑人中，包括四名国家安全部官员以及两名外交部官员。 韩国及美国官员称，2月13日金正男被朝鲜特工在马来西亚吉隆坡国际机场杀害。朝鲜方面尚未承认金正男死亡。(完) (编译 刘秀红；审校 屈桂娟)
路透首尔2月27日 - 韩国总统朴槿惠在周一披露的一份声明中对宪法法院表示，她在执政时从未谋取任何个人利益。与此同时，法院准备对朴槿惠弹劾案做出裁决。