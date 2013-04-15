俄美爆发人权“黑名单”之战

路透莫斯科4月14日 - 俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周日称，美国针对俄罗斯的“马格尼茨基法案”是对俄罗斯内政的干涉。该法案规定，不得向与2009年俄律师马格尼茨基之死有关的俄罗斯人发放美国入境签证，并冻结他们在美的财产。

美国周五公布了与该法案相关的“黑名单”，禁止18名俄罗斯公民入境及在美国从事商业活动，并冻结他们在美国的资产。

俄塔社（Itar-Tass）引述佩斯科夫的话称：“这是直接干涉俄罗斯事务。所谓的‘马格尼茨基案’根本就不应该在俄罗斯以外的地方讨论。这对我们来说是不可接受的，我们永远不会认同。”

俄罗斯以牙还牙，周六公布了对应的“黑名单”，禁止18名美国公民入境，称这些人主要涉嫌侵犯俄罗斯公民在美国的权益。

虽然两国针尖对麦芒，但在“黑名单”中均未纳入在任高官，看来是想避免造成严重政治影响。

奥巴马国家安全顾问多尼伦（Tom Donilon）周一开始访问俄罗斯，将与俄罗斯高官会面。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。