俄美爆发人权“黑名单”之战

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透莫斯科4月14日 - 俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周日称，美国针对俄罗斯的“马格尼茨基法案”是对俄罗斯内政的干涉。该法案规定，不得向与2009年俄律师马格尼茨基之死有关的俄罗斯人发放美国入境签证，并冻结他们在美的财产。
美国周五公布了与该法案相关的“黑名单”，禁止18名俄罗斯公民入境及在美国从事商业活动，并冻结他们在美国的资产。
俄塔社（Itar-Tass）引述佩斯科夫的话称：“这是直接干涉俄罗斯事务。所谓的‘马格尼茨基案’根本就不应该在俄罗斯以外的地方讨论。这对我们来说是不可接受的，我们永远不会认同。”
俄罗斯以牙还牙，周六公布了对应的“黑名单”，禁止18名美国公民入境，称这些人主要涉嫌侵犯俄罗斯公民在美国的权益。
虽然两国针尖对麦芒，但在“黑名单”中均未纳入在任高官，看来是想避免造成严重政治影响。
奥巴马国家安全顾问多尼伦（Tom Donilon）周一开始访问俄罗斯，将与俄罗斯高官会面。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。