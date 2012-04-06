俄罗斯谴责美国判俄军火商25年监禁

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透莫斯科4月6日电---俄罗斯周五谴责美国法院对俄军火商布特（Viktor Bout）25年监禁的判罚，称判决毫无根据并存在政治动机，并表示会施压迫使美国让布特返国。
俄罗斯外交部在声明中称：“在审判布特一案中，美国司法系统无视辨方律师的辩词，显然受政治影响。”
声明指出，俄外交部认为“美国法院的判决……毫无根据且带有偏见”。
布特被称之为“死亡商人”，2008年被假扮哥伦比亚游击队、寻求购买军火的美国特工捕获，随後被引渡到纽约受审。
俄罗斯外交部重申，俄方认为布特是恶意中伤和选择性正义的受害者。
“在判决宣判前，布特早就被（美国）当局宣布为‘死亡商人’，实则相当於国际恐怖分子，”声明称。
俄罗斯外交部还表示，俄方会继续寻求途径确保布特返回俄罗斯。“毫无疑问，此事将是俄美关系议程中优先考虑的事项，”该部称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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