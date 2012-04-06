俄罗斯谴责美国判俄军火商25年监禁

俄罗斯周五谴责美国法院对俄军火商布特25年监禁的判罚，该国外交部声明称判决毫无根据并存在政治动机，并表示会施压迫使美国让布特返国。布特被称之为“死亡商人”，2008年被假扮哥伦比亚游击队、寻求购买军火的美国特工捕获，随後被引渡到纽约受审。路透