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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 6日 星期五 17:24 BJT

俄罗斯谴责美国判俄军火商25年监禁

俄罗斯周五谴责美国法院对俄军火商布特25年监禁的判罚，该国外交部声明称判决毫无根据并存在政治动机，并表示会施压迫使美国让布特返国。布特被称之为“死亡商人”，2008年被假扮哥伦比亚游击队、寻求购买军火的美国特工捕获，随後被引渡到纽约受审。路透

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