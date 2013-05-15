俄驱逐美一外交官 称其策反俄特工

路透莫斯科5月14日(记者 Steve Gutterman) - 俄罗斯周二驱逐了一名美国外交官，称其试图策反一名俄罗斯特工为美国中情局工作时被逮捕，当场查获易容工具、特殊装备以及大量现金。

这位外交官是美国驻俄大使馆三等秘书福格尔（Ryan Fogle）。

美国和俄罗斯正处于尴尬时刻，两国正试图改善双边关系，并推动叙利亚危机相关各方加入国际和平会议。目前看来，双方均不希望此次事件升级。

俄罗斯外交部周三召见美国驻俄罗斯大使麦克福尔(Michael McFaul)讨论此事，并发布声明要求福格尔离开俄罗斯。

声明称：“这种带冷战思维的挑衅举动绝对无助于增强互信。”

美国国务院发言人文特雷尔(Patrick Ventrell)在华盛顿暗示，此事不大可能影响美俄关系或叙利亚和平会议计划。

文特雷尔表示不会对单一事件进行过多解读，他证实美国驻俄大使馆一名工作人员短暂被拘，但拒绝进一步置评。

俄罗斯联邦安全局称福格尔是之前夜间被捕的，当时携带着“特殊技术设备”、易容工具、大量现金和招募特工的书面文件。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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