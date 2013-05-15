克里姆林宫对美外交官涉嫌间谍活动表示遗憾

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透莫斯科5月15日 - 俄罗斯总统普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三表示，间谍风波可能阻碍俄罗斯同美国改善关系的努力，但不会危及两国的其他任何活动。此前美国外交官福格尔（Ryan Fogle）被俄罗斯驱逐，他被指控试图在俄罗斯招募间谍。
这是佩斯科夫首次就此事发表评论，而美国驻俄罗斯大使麦克福尔（Michael McFaul）已与俄罗斯外交部就此事进行了磋商。麦克福尔周二接到俄罗斯外交部召见，他在会议结束后没有发表评论。
“这（试图招募间谍）不会对俄罗斯同美国在今后加强互信、推动我们的关系更上一层楼造成影响，”佩斯科夫对俄塔社（Itar-Tass）说道。
佩斯科夫未对这起间谍事件的详情发表评论，似乎是想避免发出任何过激言论。福格尔是美国驻莫斯科大使馆的三秘，他周一夜间被捕，已被俄罗斯驱逐出境。
这起间谍事件发生在对美俄而言都很尴尬的时期，两国目前都在努力改善他们的双边关系，同时也在推动叙利亚冲突双方共同参加一个国际和平会议。
但鲜有迹象显示美俄两国想让事态扩大化。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。