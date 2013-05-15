克里姆林宫对美国外交官涉嫌间谍活动表示遗憾

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月15日 - 俄罗斯总统普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三表示，间谍风波可能阻碍俄罗斯同美国改善关系的努力，但不会危及两国的其他任何活动。此前美国外交官福格尔（Ryan Fogle）被俄罗斯驱逐，他被指控试图在俄罗斯招募间谍。

这是佩斯科夫首次就此事发表评论，而美国驻俄罗斯大使麦克福尔（Michael McFaul）已与俄罗斯外交部就此事进行了磋商。麦克福尔周二接到俄罗斯外交部召见，他在会议结束后没有发表评论。

“这（试图招募间谍）不会对俄罗斯同美国在今后加强互信、推动我们的关系更上一层楼造成影响，”佩斯科夫对俄塔社（Itar-Tass）说道。

佩斯科夫未对这起间谍事件的详情发表评论，似乎是想避免发出任何过激言论。福格尔是美国驻莫斯科大使馆的三秘，他周一夜间被捕，已被俄罗斯驱逐出境。

这起间谍事件发生在对美俄而言都很尴尬的时期，两国目前都在努力改善他们的双边关系，同时也在推动叙利亚冲突双方共同参加一个国际和平会议。

但鲜有迹象显示美俄两国想让事态扩大化。（完）