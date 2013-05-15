克里姆林宫对美国外交官涉嫌间谍活动表示遗憾

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月15日 - 俄罗斯总统普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三表示，间谍风波可能阻碍俄罗斯同美国改善关系的努力，但不会危及两国的其他任何活动。此前美国外交官福格尔（Ryan Fogle）被俄罗斯驱逐，他被指控试图在俄罗斯招募间谍。
这是佩斯科夫首次就此事发表评论，而美国驻俄罗斯大使麦克福尔（Michael McFaul）已与俄罗斯外交部就此事进行了磋商。麦克福尔周二接到俄罗斯外交部召见，他在会议结束后没有发表评论。
“这（试图招募间谍）不会对俄罗斯同美国在今后加强互信、推动我们的关系更上一层楼造成影响，”佩斯科夫对俄塔社（Itar-Tass）说道。
佩斯科夫未对这起间谍事件的详情发表评论，似乎是想避免发出任何过激言论。福格尔是美国驻莫斯科大使馆的三秘，他周一夜间被捕，已被俄罗斯驱逐出境。
这起间谍事件发生在对美俄而言都很尴尬的时期，两国目前都在努力改善他们的双边关系，同时也在推动叙利亚冲突双方共同参加一个国际和平会议。
但鲜有迹象显示美俄两国想让事态扩大化。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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