俄罗斯称美格联合军演是“挑衅”

法国总统候选人菲永民调支持率继续下滑 料无缘第二轮对决
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。
路透莫斯科3月14日电---美国和格鲁吉亚上周开始进行联合军事演习，俄罗斯外交部长拉夫罗夫周三称之为“挑衅”，并表示此举对地区稳定无益。
2008年，俄罗斯与格鲁吉亚短暂交战，目前俄格关系仍很紧张。
拉夫罗夫称：“我希望此事引起美国国务卿希拉里的重视，因为此举看似有些挑衅。”约300名美国海军陆战队员抵达格鲁吉亚，参加联合军演。
拉夫罗夫对杜马（俄下议院）议员称：“我们希望，此类事件的决定，应不仅为嘉奖格鲁吉亚派兵阿富汗，还应从这一脆弱地区稳定的角度出发。”
格鲁吉亚派兵900人参加驻阿富汗国际作战部队，其中750人驻扎在暴力冲突严重的赫尔曼德省。
俄罗斯对美国在格鲁吉亚的活动十分敏感。格鲁吉亚紧邻俄罗斯南部边境，俄一直将格鲁吉亚视为俄势力范围。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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