俄指责美国在人权问题上持双重标准

路透莫斯科10月22日电（记者 Thomas Grove）---俄罗斯周一批评美国在人权问题上持双重标准，指责美国未关闭关塔那摩监狱并使用死刑，而美国国会却在考虑立法惩罚俄罗斯所谓的践踏人权记录。

在美国总统奥巴马2009年入主白宫时，俄罗斯与美国试图“重启”关系。但在普京去年宣布计划重返克里姆林宫後，两国关系已大大降温。

美国共和党总统候选人罗姆尼曾表示，俄罗斯是美国的头号地缘政治敌人，而美国近期又指责俄罗斯窝藏践踏人权的不法分子，这令俄罗斯颇为恼火。

如今，在距美国大选仅剩两周时间之际，俄罗斯国家杜马召开长达三个小时的听证会，批评美国。

俄塔社（Itar-Tass）援引俄罗斯外交部人权监察专员Konstantin Dolgov在杜马的讲话称：“美国已无法继续在世界人权领域扮演绝对领导者的角色，现实情况不允许美国这麽做。”

俄罗斯还称，美国以人权作为幌子干涉他国事务。

“（俄罗斯当局）必须防范美国的政策，以防止其利用人权概念作为施压工具和干涉主权国政府内政的依据，”俄罗斯外交部在陈述中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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