普京当选後俄美关系将何去何从

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透华盛顿3月2日电（记者 Susan Cornwell）---美国与俄罗斯之间的争吵近期越发激烈，普京决心在周日的总统选举中再次入主克里姆林宫，对两国关系可以有一个新的开始也不是个好兆头。
近期两国的口水战中，美国国务卿希拉里称俄罗斯否决阿盟向联合国提交的叙利亚决议草案的行为是“卑劣的”。
俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)则回击称，西方国家对俄罗斯否决叙利亚决议草案的指责濒临“歇斯底里”。
俄罗斯网站Pravda.ru本周宣称“卑劣的是希拉里。”
俄美关系紧张始於去年俄罗斯政治动荡之初，俄罗斯观察家认为，周日的总统选举及其後续影响能否缓解两国紧张关系还很难讲。
普京将支持反美作为其竞选的一部分，强调需要一个强大的俄罗斯。他曾警告西方国家不要干预叙利亚和伊朗内政，并指控美国在全球各地推动“政治工程”。
一些分析家认为，如果普京赢得选举，他可能会软化立场。但是美国前总统小布什的国家安全顾问Stephen Hadley指出，普京没有意识到他的强硬言论在美国进入总统选举期间，反而被批评与俄罗斯合作的那些美国人所利用。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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