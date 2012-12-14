普京抨击美国人权法案 但呼吁慎重回应

2012年12月13日，俄罗斯总统普京在莫斯科一个政府工作会议上。 REUTERS/Alexei Nikolsky/RIA Novosti/Kremlin

路透莫斯科12月13日(记者 Alexei Anishchuk) - 俄罗斯总统普京周四表示，美国针对俄罗斯的人权法案将伤害美俄关系，但呼吁俄罗斯慎重回应。

普京说：“这是一起纯粹的政治和不友好事件。我不知道为什么他们要牺牲美俄关系，只为在国内获得一点政治好处。”

美国参议院上周通过一项法案，要求对那些与俄罗斯反腐律师谢尔盖·马格尼茨基(Sergei Magnitsky)之死有关的人及其他所谓的违反人权者拒绝发放签证，并冻结他们在美国的资产。马格尼茨基死在了俄罗斯监狱中。

美国总统奥巴马料将很快签署该法案为法律。

普京警告称，“马格尼茨基法案”将进一步使美俄关系紧张化。自普京5月份重新就任总统以来，美俄关系正受到叙利亚冲突及俄罗斯对异见人士待遇等问题的考验。

普京说：“他们为什么要这样？他们一边说要重置美俄关系，一边又把情况搞糟。”

他对俄罗斯国家杜马提出的一项报复性法案表示支持，这项法案提议禁止侵犯海外俄罗斯公民的美国人入境。

“我认为，国家杜马提出的这个想法绝对正确，但我们需要确保我们做出的决定适当、不过份。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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