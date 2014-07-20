俄罗斯将禁止某些美国公民入境 报复美国对俄制裁

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透莫斯科7月19日 - 俄罗斯外交部周六表示，美国因乌克兰问题对俄实施最新制裁，俄罗斯将对此展开报复，拒绝某些美国公民进入俄罗斯。
“我们一定会采取报复措施。首先，我们就会禁止同样数量的美国人进入(俄罗斯)，”俄外交部发言人Alexander Lukashevich在声明中称。
Lukashevich没有给出被禁止进入俄罗斯的美国人名单。
本周美国总统奥巴马对一些俄罗斯最大的企业首次实施制裁，制裁对象还包括四名俄罗斯政府官员，以及自行成立的顿涅斯克人民共和国总理。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。