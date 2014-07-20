版本:
中国
时事要闻 | 2014年 7月 21日 星期一 07:47 BJT

俄罗斯将禁止某些美国公民入境 报复美国对俄制裁

路透莫斯科7月19日 - 俄罗斯外交部周六表示，美国因乌克兰问题对俄实施最新制裁，俄罗斯将对此展开报复，拒绝某些美国公民进入俄罗斯。

“我们一定会采取报复措施。首先，我们就会禁止同样数量的美国人进入(俄罗斯)，”俄外交部发言人Alexander Lukashevich在声明中称。

Lukashevich没有给出被禁止进入俄罗斯的美国人名单。

本周美国总统奥巴马对一些俄罗斯最大的企业首次实施制裁，制裁对象还包括四名俄罗斯政府官员，以及自行成立的顿涅斯克人民共和国总理。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐