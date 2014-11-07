俄罗斯外长拉夫罗夫将在北京会见美国国务卿克里--消息

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透莫斯科11月7日 - 俄罗斯通讯社周五称，俄罗斯外长拉夫罗夫周六将在北京与美国国务卿克里会面。
这些通讯社援引俄罗斯外交部消息人士称，近期克里与拉夫罗夫的会面主要谈论乌克兰危机。
10月14日拉夫罗夫与克里在巴黎会面，未能在解决分歧上取得进展。
俄罗斯总统普京和美国总统奥巴马都将参加在北京举行的APEC峰会以及之后在布里斯班举行的20国集团峰会。
美国称奥巴马与普京没有正式会面的安排，但可能在会议间隙举行非正式对话。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：