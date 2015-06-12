俄罗斯称美国逼迫乌克兰继续国内冲突

路透莫斯科6月11日 - 俄罗斯周四指责美国逼迫乌克兰继续在乌东部的冲突，并敦促美国全面履行《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》（简称《中导条约》）。

俄罗斯外交部发表声明，对美国国务院报告指责俄违反武器条约义务作出回应，声明称俄并未进行任何“不同寻常的军事活动”。

“从美国务院报告可以看出，美国仍倾向于使用宣传策略，而不是对（履行武器控制条约）进行深思熟虑、详细和实质性的讨论，”俄罗斯外交部表示。

俄罗斯外交部指责华盛顿使用“扩音器外交”，并否认俄罗斯违反了美苏1987签署的《中导条约》。

俄罗斯外交部驳斥了对俄罗斯介入乌克兰冲突的批评，称华盛顿在解决乌克兰冲突方面未作任何努力，并“正在迫使现任乌克兰政府继续同室操戈的国内冲突”。

该声明未做详细阐述。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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