美俄高层会晤谈合作 但未取得实质进展

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯索契5月12日 - 美俄高层周二进行了八小时会谈后称，希望在乌克兰和叙利亚冲突等争议问题上进行合作，但未有迹象表明双方已取得实质进展。
美国国务卿克里与俄罗斯总统普京以及外长拉夫罗夫分别进行了逾四个小时的会谈，讨论了伊朗核谈、也门和叙利亚内战等问题。
会后与记者交流时，克里与拉夫罗夫均强调了会谈的积极面，尽管美国与俄罗斯的关系很大程度上因乌克兰危机已降至冷战后的最低点。
“我们达成了一个共识，即我们需要避免可能对俄美双边关系造成长期损害的举动，”拉夫罗夫向记者表示。
“除了与关键决策者进行直接对话外，没有其它替代选择，尤其是在这个复杂而快速变化的时期，”克里表示。
克里与拉夫罗夫和普京在黑海度假胜地索契会晤，这是自2013年秋乌克兰危机开始以来美国对俄罗斯最高规格的访问。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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