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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 19:39 BJT

俄罗斯外长拉夫罗夫将在北京会见美国国务卿克里--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月7日 - 俄罗斯通讯社周五称，俄罗斯外长拉夫罗夫周六将在北京与美国国务卿克里会面。

这些通讯社援引俄罗斯外交部消息人士称，近期克里与拉夫罗夫的会面主要谈论乌克兰危机。

10月14日拉夫罗夫与克里在巴黎会面，未能在解决分歧上取得进展。

俄罗斯总统普京和美国总统奥巴马都将参加在北京举行的APEC峰会以及之后在布里斯班举行的20国集团峰会。

美国称奥巴马与普京没有正式会面的安排，但可能在会议间隙举行非正式对话。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
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