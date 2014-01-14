一名美国记者称遭俄罗斯驱逐

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透莫斯科1月14日 - 美国记者大卫·赛特（David Satter）称俄罗斯禁止他入境，此事或导致美俄关系紧张。
赛特在Twitter称，他上月自俄罗斯前往乌克兰，返回时被拒绝入境。赛特曾是《金融时报》记者，去年9月开始在俄罗斯工作。
尽管俄罗斯在下月索契冬奥会前释放了知名囚犯霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）和Pussy Riot乐队成员，但赛特的遭遇还是会引发外界对该国人权状况的担忧。
当被在Twitter上问及他的遭遇时，赛特写道：“是的，被驱逐了。我曾生活在莫斯科。”
俄罗斯外交部尚未就此事置评。
赛特是自由欧洲电台/自由电台（Radio Free Europe/Radio Liberty）顾问。该电台称，赛特的签证申请遭拒，美国驻俄罗斯大使馆曾向俄罗斯当局寻求解释，但没有得到答案。
该电台援引赛特的话称，赛特在乌克兰首都基铺时，一位俄罗斯大使馆官员告诉他，他在俄罗斯是“不受欢迎的”。赛特曾写过三本关于俄罗斯和前苏联的书作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。