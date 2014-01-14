一名美国记者称遭俄罗斯驱逐

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月14日 - 美国记者大卫·赛特（David Satter）称俄罗斯禁止他入境，此事或导致美俄关系紧张。

赛特在Twitter称，他上月自俄罗斯前往乌克兰，返回时被拒绝入境。赛特曾是《金融时报》记者，去年9月开始在俄罗斯工作。

尽管俄罗斯在下月索契冬奥会前释放了知名囚犯霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）和Pussy Riot乐队成员，但赛特的遭遇还是会引发外界对该国人权状况的担忧。

当被在Twitter上问及他的遭遇时，赛特写道：“是的，被驱逐了。我曾生活在莫斯科。”

俄罗斯外交部尚未就此事置评。

赛特是自由欧洲电台/自由电台（Radio Free Europe/Radio Liberty）顾问。该电台称，赛特的签证申请遭拒，美国驻俄罗斯大使馆曾向俄罗斯当局寻求解释，但没有得到答案。

该电台援引赛特的话称，赛特在乌克兰首都基铺时，一位俄罗斯大使馆官员告诉他，他在俄罗斯是“不受欢迎的”。赛特曾写过三本关于俄罗斯和前苏联的书作。（完）