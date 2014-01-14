一名美国记者称遭俄罗斯驱逐

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月14日 - 美国记者大卫·赛特（David Satter）称俄罗斯禁止他入境，此事或导致美俄关系紧张。
赛特在Twitter称，他上月自俄罗斯前往乌克兰，返回时被拒绝入境。赛特曾是《金融时报》记者，去年9月开始在俄罗斯工作。
尽管俄罗斯在下月索契冬奥会前释放了知名囚犯霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）和Pussy Riot乐队成员，但赛特的遭遇还是会引发外界对该国人权状况的担忧。
当被在Twitter上问及他的遭遇时，赛特写道：“是的，被驱逐了。我曾生活在莫斯科。”
俄罗斯外交部尚未就此事置评。
赛特是自由欧洲电台/自由电台（Radio Free Europe/Radio Liberty）顾问。该电台称，赛特的签证申请遭拒，美国驻俄罗斯大使馆曾向俄罗斯当局寻求解释，但没有得到答案。
该电台援引赛特的话称，赛特在乌克兰首都基铺时，一位俄罗斯大使馆官员告诉他，他在俄罗斯是“不受欢迎的”。赛特曾写过三本关于俄罗斯和前苏联的书作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)