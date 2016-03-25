俄美举行会谈，同意加快推动叙利亚和平进程

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路透莫斯科3月24日 （记者 Lesley Wroughton/Denis Dyomkin） - 俄罗斯与美国周四在莫斯科举行会谈，双方一致同意利用各自对叙利亚冲突各方的影响力，加快叙利亚问题政治解决进程。

美国国务卿克里与俄罗斯总统普京进行了四小时的会谈。克里在会谈结束后表示，莫斯科与华府未来数天将敦促叙利亚总统阿萨德就完全致力于和平谈判“作出正确决定”。

在日内瓦举行的叙利亚和谈目前陷入僵局。美国认为阿萨德的亲密盟友俄罗斯可能说服叙利亚政府作出让步。

和谈的主要障碍在于叙利亚的政治过渡是否将导致阿萨德下台。阿萨德的反对者与西方政府表示他必须下台，但叙政府代表则称这个问题并不在谈判议程上。

“至于选择如何帮助阿萨德先生做出正确决定，这要俄罗斯自己表态，但我们今天一致同意加快努力，以尝试推动政治（解决）进程，”克里在与普京会谈后的新闻发布会上表示。

“我认为俄罗斯完全投入了这方面的努力，我们都将在未来几天内尝试敦促（叙利亚）总统阿萨德做出正确决定，参与可实现真正过渡、为叙利亚带来和平的政治进程，”克里表示。

然而，与克里共同出席记者会的俄罗斯外长拉夫罗夫在讲话中并未表示俄罗斯是否已准备好向阿萨德施压。

拉夫罗夫仅称，俄罗斯将鼓励各方遵循日内瓦和谈的原则。

“也许现阶段最重要的事情是：我们同意加大努力，为政治进程创造必要的条件，”拉夫罗夫表示。

“这种政治进程最终应让叙利亚人自己就他们国家的未来达成一致。”