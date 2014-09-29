拉夫罗夫：俄美关系需要再次进行“重启”

法国总统奥朗德敦促人民在决胜投票中支持马克龙
路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。
路透莫斯科9月28日(记者 Gabriela Baczynska) - 俄罗斯周日呼吁俄美关系需要再次进行“重启”，称由于俄罗斯的和平努力，乌克兰的局势正在改善。
美欧指责俄罗斯支持乌克兰东部亲俄反叛力量，对俄罗斯实施制裁，且俄罗斯将克里米亚并入俄版图后，美欧多次追加对俄制裁。
乌克兰冲突让俄罗斯与西方的关系降至冷战以来的最低点。美国总统奥巴马上周表示，如果俄罗斯走和平与外交解决危机之路，可能取消对俄制裁。
俄罗斯外长拉夫罗夫在接受电视采访时表示，现在是应该再次“重启”俄美关系的时候了。这是华府在奥巴马就任早期用来形容尝试修复两国关系的词语。
但他也抨击了北约的“冷战思维”，抨击华府在打击叙利亚的“伊斯兰国”武装时将叙利亚总统阿萨德排除在外。拉夫罗夫称华府“不能在全球继续充当检察官、法官和执行者这三位一体角色了。”
拉夫罗夫表示：“我们对恢复正常关系绝对感兴趣，但不是我们毁了这段关系。现在需要的是美国人所说的‘重启’。”
拉夫罗夫在接受俄罗斯电视五台采访时称：“目前的美国政府正摧毁它与我们共同创造的多数合作框架。还有些将要发生，最有可能的就是重启2.0。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。
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