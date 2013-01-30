俄罗斯结束与美国的执法合作协议

普京称美国导弹袭击叙利亚违反国际法 损害美俄关系
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透莫斯科1月30日 - 俄罗斯表示，将结束与美国在执法和毒品控制方面的合作协议。这也是自普京去年重新入主克里姆林宫以来，美俄关系恶化的另一迹象。
这份由俄总理梅德韦杰夫签署、周三发布在政府网站上的指令称，2002年生效的这份俄美协议“无法解决目前的现实问题，且已经穷其所能。”
美国去年通过了一项针对俄罗斯侵犯人权者的制裁法案，导致美俄关系变得益发紧张。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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