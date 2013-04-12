美国禁止涉侵犯人权的俄公民入境 俄警告会严重损害两国关系

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透俄罗斯布拉戈维申斯克4月12日 - 俄罗斯总统普京的发言人Dmitry Peskov周五称，美国即将发布的、以所谓的侵犯人权为由禁止俄罗斯人入境的名单，将严重损害美俄关系。
“任何此类名单的出现，都无疑会对美俄双边关系带来非常负面的影响，”Peskov对记者说。
“与此同时，这样的双边关系包含很多方面，而且甚至是在此类可能的负面影响下……仍存在许多进一步发展和增长的前景。”
按照《马格尼茨基法案》（Magnitsky Act），美国总统奥巴马到周六必须提交禁止俄罗斯公民入境的名单，进入名单的俄罗斯公民在美国的资产将被冻结。
俄罗斯曾警告称，该国也会根据普京签署的报复性法案，通过禁止美国公民入境的举措予以回应。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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