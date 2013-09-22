美议员麦凯恩在俄媒体撰文痛批普京

路透莫斯科9月19日 - 美国参议员麦凯恩抨击俄罗斯总统普京与专制者为伍，且通过暴力和压迫执政。这看来是对普京本月早些时候在《纽约时报》撰文批评美国的回应。

俄罗斯《真理报》网站刊登了麦凯恩的文章，麦凯恩抨击普京在国内和叙利亚问题上的政策。

麦凯恩说：“普京根本没有提升俄罗斯的国际声誉，他在毁掉俄罗斯的声誉。他与专制者交好，与被压迫者为敌，那些寻求让世界更安全、更和平、更繁荣的国家都不信任他。”

普京之前在《纽约时报》撰文称，若军事打击阿萨德，可能导致叙利亚冲突升级。

普京在瓦尔代国际辩论俱乐部的会议上说，他对麦凯恩没有应邀参加此次会议表示遗憾。他表示，麦凯恩的立场主要是由于无知。

他说：“这一切都说明，麦凯恩不了解俄罗斯。我们直接对话越多越好。”

麦凯恩在文中说：“普京总统和他的同伙不尊重你们的尊严，不接受你们的权威。他们惩罚异见人士，令反对者身陷囹圄。他们操纵选举，他们控制媒体。”

“为了保住权力，他们鼓励司法和经济体系内的腐败，而对于那些试图揭露腐败的新闻工作者，则加以恫吓甚至暗杀。” （完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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