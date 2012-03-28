俄总统称罗姆尼反俄言论散发“好莱坞味道”

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透首尔3月27日电（记者 Alexei Anishchuk）---俄罗斯总统梅德韦杰夫周二称，美国共和党总统参选人罗姆尼将俄罗斯称为“头号地缘政敌”，言论散发着好莱坞的味道。
罗姆尼在美国有线电视新闻网（CNN）发表上述言论，回应梅德韦杰夫与美国总统奥巴马在首尔关於导弹防御的对话。
梅德韦杰夫在首尔核安全峰会结束时称：“说到意识形态的老话，每次这边或那边使用诸如‘头号敌人’的说法，这总让我警醒，嗅出好莱坞或（过去）某些时期的味道。”
“我推荐所有美国总统参选人……做两件事。首先，陈述自己的立场时，要用下脑子，拥有充分理由，这不会对总统参选人构成伤害。”
“还有，要看一下日历：现在是2012年，不是上个世纪70年代中期。”
奥巴马周二明确表示，在美国总统大选前，美俄不太可能消除在美国于欧洲部署导弹防御计划上的分歧。
奥巴马周一向梅德韦杰夫表示，在11月6日美国总统选举後，他在处理军控问题上将有“更大弹性”。这段对话内容因麦克风未关而曝光。
奥巴马因此招致共和党政敌尖锐抨击。罗姆尼称奥巴马的言论“令人震惊和不安”。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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