普京安全顾问称美国欲削弱俄罗斯以获取其矿产资源

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科1月26日 - 《莫斯科共青团报》（Moskovsky Komsomolets）周二发表对俄罗斯安全委员会负责人帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）的采访。帕特鲁舍夫称，美国想要削弱俄罗斯以获取俄罗斯的庞大矿产资源。
美国财政部负责恐怖主义与金融犯罪的代理部长亚当·舒宾（Adam Szubin）接受BBC《全景》节目采访时称，普京多年来一直通过腐败行为积聚秘密财富。该访谈周一晚播出。
“美国领导层设定了全球主导的目标，”帕特鲁舍夫对《莫斯科共青团报》表示。他曾担任俄罗斯联邦安全局（FSB）局长，也是普京的长期盟友。
“他们不需要一个强大的俄罗斯。相反，他们需要尽可能地削弱我们的国家。为了达到这个目的，瓦解俄罗斯联邦也未被排除，”帕特鲁舍夫说道。
“这将为美国打开通往最丰富资源的大门，美国认为俄罗斯不配拥有这些资源。”
据英国石油公司(BP.L)的数据，俄罗斯原油资源储量为世界第六大，天然气储量全球第二，略少于伊朗。
帕特鲁舍夫重申，俄罗斯担忧北约扩张对俄罗斯的国家安全构成威胁。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。