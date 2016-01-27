普京安全顾问称美国欲削弱俄罗斯以获取其矿产资源

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月26日 - 《莫斯科共青团报》（Moskovsky Komsomolets）周二发表对俄罗斯安全委员会负责人帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）的采访。帕特鲁舍夫称，美国想要削弱俄罗斯以获取俄罗斯的庞大矿产资源。
美国财政部负责恐怖主义与金融犯罪的代理部长亚当·舒宾（Adam Szubin）接受BBC《全景》节目采访时称，普京多年来一直通过腐败行为积聚秘密财富。该访谈周一晚播出。
“美国领导层设定了全球主导的目标，”帕特鲁舍夫对《莫斯科共青团报》表示。他曾担任俄罗斯联邦安全局（FSB）局长，也是普京的长期盟友。
“他们不需要一个强大的俄罗斯。相反，他们需要尽可能地削弱我们的国家。为了达到这个目的，瓦解俄罗斯联邦也未被排除，”帕特鲁舍夫说道。
“这将为美国打开通往最丰富资源的大门，美国认为俄罗斯不配拥有这些资源。”
据英国石油公司 的数据，俄罗斯原油资源储量为世界第六大，天然气储量全球第二，略少于伊朗。
帕特鲁舍夫重申，俄罗斯担忧北约扩张对俄罗斯的国家安全构成威胁。(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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